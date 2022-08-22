Batman'da trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:12
Batman'da trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasankeyf ilçesi köprüsünde meydana geldi. Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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