Batman'da trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasankeyf ilçesi köprüsünde meydana geldi. Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı
- 'Bu seçim normal değil'