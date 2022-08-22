Batman’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasankeyf ilçesi köprüsünde meydana geldi. Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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