Batman’da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

Batman’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dört kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:58
Batman’da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında aldıkları istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’dan Batman’a geldikleri belirlenen 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 183 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan adli işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bir işyerinde yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette paketlenmiş şekilde 23 parça halinde 50 gram esrar ve 1 tabanca ile buna ait 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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