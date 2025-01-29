Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:53

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Termal ilçesinde ikamet eden E.K., M.K. ve Y.K.’nin evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine, söz konusu ikamette Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Termal İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca arama gerçekleştirildi.

Aramada baca deliğine saklanan uyuşturucu madde narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu. Aramalarda 12 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 300 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken M.K. ve Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Yalova #uyuşturucu

İlgili Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama!

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama!
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 50 gözaltı!

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 50 gözaltı!
Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler