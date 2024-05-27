Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:21

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:53

Aldıkları ihbarı değerlendiren Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan iki araçta dedektör köpek "İka" ile yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler R.R., A.E., Y.Ö., S.Ç., H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.