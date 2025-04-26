Batman’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Batman’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 6 kilo 857 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda göz altına alınan 4 şüpheli şahıs tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 4 şüphelinin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri batı illerine kargo yoluyla sevk ettikleri tespit edildi.
Operasyonda içlerinde kargo çalışanının da bulunduğu toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramda 6 kilo 857 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #batman
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