Batman’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Batman’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 6 kilo 857 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda göz altına alınan 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
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İHA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:06

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, 4 şüphelinin çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri batı illerine kargo yoluyla sevk ettikleri tespit edildi.

Operasyonda içlerinde kargo çalışanının da bulunduğu toplam 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramda 6 kilo 857 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.


Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #batman

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