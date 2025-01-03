Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:49

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde operasyon düzenledi.

İlçede belirlenen iki farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, toplamda 41 adet neurotin sentetik hap, 4 adet ecstasy uyuşturucu/uyarıcı hap, 4,30 gram bonzai, 0,22 gram kubar esrar ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.


Etiketler: #Sinop #uyuşturucu #Operasyon

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