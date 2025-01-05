Devriye yaparken fark ettiler: Hız sınırı tabelasının dibinde uyuşturucu!
Samsun’da polis, karayolları hız sınırı bölgesi uyarı tabelası demirinin dibine bırakılmış 100 gram metamfetamin ele geçirdi.
Samsun’un Yakakent ilçesi Samsun-Sinop Karayolu’nda devriye görevindeki polis ekipleri, karayolları hız sınırı bölgesi uyarı tabelası demirinin dibine bırakılmış paket fark etti.
Paketi inceleyen polis, içinde 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Pkaeti bir motosiklet sürücüsünün bıraktığı değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Samsun #uyuşturucu
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