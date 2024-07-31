Batman’da ‘Heniyye’ protestosu: Starbucks’a saldırdılar!

Batman’da, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin öldürülmesini protesto eden grup, içerisinde çok sayıda müşterinin olduğu Starbucks’a saldırdı.

ANKA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 23:20
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İran’ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye için Türkiye’nin dört bir yanında protesto eylemleri sürüyor. 

Batman’da bir araya gelen grup, Heniyye’nin ölümününe tepki göstermek amacıyla Starbucks şubesine saldırı düzenlendi. 

Müşterilerin olduğu anda yapılan saldırı korkuya neden olurken, saldırganlar işletmede maddi hasar oluşturdu.


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