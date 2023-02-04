Batur: Bay Kemal’in arkasında aslanlar gibi duracağız!

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:26

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:26

Konak Belediyesi memur ve işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmelerinin imza törenleri art arda yapıldı. Konak Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreni Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özel ve il yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve yönetimi, Tüm Yerel-Sen kurucu Başkanı Vicdan Baykara, Tüm Yerel-Sen Genel Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri Tamer Yiğit Güler, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ömer Eşki ve yönetim kurulu üyeleri, Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Yücel Yılbaşı, Tüm Yerel-Sen işyeri temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları ve belediye memurları katıldı.

Şenlik havasında geçen törenin ardından Konak Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreni için hep birlikte belediyenin Gürçeşme’deki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine geçildi. Belediye işçilerinin halaylar çektiği törene, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Genel-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (Sodemsen) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ve 1,2,3,4,6,7,8 ve 9 No’lu şubelerin başkanları, Genel-İş 5 No’lu Şubeye bağlı Konak, Karabağlar, Buca ve Gaziemir Belediyeleri işyeri temsilcileri ve belediye işçileri katıldı.

BATUR: "ÜLKE YENİDEN AYDINLIĞA KAVUŞACAK"

Toplu iş sözleşmesi imza törenlerinde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözleşmelerin belediyenin memur ve işçilerine hayırlı olmasını temenni etti. “Birlikte Konak” vurgusu yapan Başkan Batur, “Biliyorsunuz biz Konak’ta ‘Birlikte Konak’ anlayışındayız. Bu sözleşmelerin hayırlı olmasını diliyorum. Konak Belediyesi’nin çalışanları her zaman mesailerine alnı dik olarak gelecekler. Biz buna gayret ediyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz. Konak Belediyesi bugün Türkiye’de, İzmir’de hizmetleriyle sayılı bir belediye haline geldiyse emekçi arkadaşlarımız sayesindedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözleşmelerimiz hayırlı olsun. Analarınızın ak sütü gibi helaldir, güle güle harcayın” dedi.

Ülkenin yeniden aydınlığa kavuşacağını söyleyen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“20 yıldır sendikal ortamların zorlaştırılması, insanların haklarını alması noktasında en büyük dersin verilmesine yaklaşık yüz iki gün kaldı. Tek adamın karar verdiği bir yönetimden kurtulduğumuz, parlamenter sisteme yeniden döndüğümüz, insan hak ve özgürlüklerinin yaşandığı, sendikal hakların özgür bir ortamda oluştuğu bir çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. Hepimize çok büyük görev düşüyor. Bu süreç içerisinde biz de vatandaşımızın yanında olup hizmet için fedakarca çalışacağız. Ben bütün kalbimle inanıyorum ki bu ülke yeniden aydınlığa kavuşacak.”

GÜÇLÜ BELEDİYE VURGUSU

Ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçten yerel yönetimlerin çok fazla etkilendiğini ancak Konak Belediyesi’nin güçlü mali yapısıyla ve uyumlu çalışmasıyla zorlukları aşacağını dile getiren Başkan Batur, şunları söyledi:

“Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve bu süreçten en fazla etkilenen kurumların başında belediyeler geliyor. Belediyelerin gelirleri olduğu yerde dururken bütçe giderleri yüzde 300’lere geldi. Ama Konak Belediyesi olarak güçlü mali yapımızla ve en önemlisi de içimizdeki dayanışma ruhuyla; sendikasıyla, belediye yönetimiyle, belediye başkanıyla, emekçileriyle tam bir uyum içinde, birlikte hizmet üretiyoruz. Sizlere şimdiye kadar yaptığınız ve bugünden sonra yapacağınız bütün hizmetler için teşekkür ediyorum.”

"EMEKÇİNİN DOSTU BİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTAN HER ZAMAN ONUR VE GURUR DUYDUM"

Başkan Batur, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yaptığı konuşmasında, işçilere verdiği sözü tuttuğunu, işçinin ve emekçinin yanında olmaktan gurur duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bu zor koşullara rağmen, Abdül Batur olarak bir söz vermiştim. ‘Emekçimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğiz’ demiştim. Enflasyona ezdirilen işçimiz, emekçimiz başı önde gezer. Narlıdere Belediye Başkanlığımdan beri işçinin, emekçinin dostu bir belediye başkanı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum.”

“ASLANLAR GİBİ ARKASINDAYIZ”

Başkan Batur, işçilerin sloganları ve alkışları eşliğinde, heyecan içinde dinlediği konuşmasında iktidar mesajı da verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında aslanlar gibi durduklarını vurgulayarak, “Bundan sonra, vatandaşlarımıza, Konaklı hemşehrilerimize daha özenli hizmet götüreceğiz. Önümüzdeki seçim varoluş seçimi. Ya karanlık, ya aydınlık. Ya emekten yana bir anlayış gelecek, ya emek düşmanları devam edecek. Yakında Millet İttifakı adayı açıklanacak. Bizim gönlümüzün adayı, hepimizin adayı Bay Kemal. Bay Kemal’in arkasında aslanlar gibi duracağız!” dedi.

ZEYBEK: "SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKTE YOL GÖSTERİCİ"

CHP Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, emekçilere Milli gelirden ayrılan payın giderek azaldığına dikkat çekerek bu sebeple toplu iş sözleşmelerinin son derece değerli olduğunu söyledi. “Meslektaşım Sayın Abdül Batur’un uzun yıllardır sosyal demokrat belediyecilik konusunda çok başarılı işler yaptığını biliyorum” diyen Zeybek, Konak Belediyesi’nin oluşturduğu modellerin sosyal demokrat belediyecilikte yol gösterici olduğunu vurguladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her başarılı belediye başkanının arkasında çok başarılı bir yönetici kadrosu ve çalışma arkadaşları vardır. Sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı için, geri dönüşümlerin mutlaka etkin bir şekilde hayata geçtiği, bütün bunlardan maksimum faydanın sağlandığı, belediyenin gelirlerini arttırmak için yeni yeni kaynaklar yaratan, başta enerji olmak üzere pek çok alanda giderleri azaltmak için ortak ve sürdürülebilir politikalara ihtiyaç var. Neden Konak Belediyesi bu manada önemli; Türkiye’deki 1300’den fazla belediyenin örnek alabileceği belediyelerin başında geldiği için önemli. Sizin burada başaracağınız her yeni model, yakın gelecekte sosyal demokrat belediyeciliğin uygulamalarında bize önemli yol gösterici olacaktır.”

ARSLAN: "BU HALAY TOPLU SÖZLEŞME HALAYI"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un işçiden, memurdan yana tavır sergilediğini ve tam bir dayanışma, uzlaşma içinde olduğunun altını çizerek, “Toplu sözleşmeler hayırlı olsun. Sayın başkan çok büyük fedakarlıkla sizden yana tavır göstermiştir. Sizin daha fazla kazanmanız için, sizin evinize daha fazla rızık götürmeniz için tavır almıştır, onu çok iyi biliyorum. Bu halay toplu sözleşme halayı. İşçinin lehine ne varsa belediye başkanımızla beraber tam bir dayanışma içinde, uzlaşma içinde kalmış. Anlayış gösteren, bütçe kaynaklarını, alın teri için sonuna kadar mücadele eden işçiden yana kullanan belediye başkanımıza ve belediye yönetimine de teşekkür ederim” diye konuştu.

BAYKARA: "ABDÜL BAŞKAN SENDİKANIN AĞABEYİ, YOLDAŞIDIR"

Tüm Yerel-Sen kurucu Başkanı Vicdan Baykara da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un Narlıdere Belediye Başkanlığından beri, masanın karşısında oturduğu halde her zaman sendikanın yanında yer aldığını söyledi. Baykara, Başkan Batur’un sendika için bir ağabey, bir yoldaş olduğunu dile getirdiği konuşmasında, şunları söyledi:

“Gerçekten Abdül Başkanım başından beri bizim yanımızda duran, Narlıdere Belediye Başkanı’yken de toplu sözleşmelerin altına imza atan, kendisi de bu nedenle büyük riskleri alan bir belediye başkanıdır. Geçmişte Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde bedeller ödedi ve yanımızda oldu. Abdül Başkanım toplu sözleşme görüşmelerinde masanın diğer tarafında otururdu ama aslında bizim yol arkadaşımızda, sendikanın ağabeyiydi, yoldaşıydı, kendisini öyle görüyorum. Kendisine gerçekten de hepinizin adına teşekkür ediyorum, sendikam adına teşekkür ediyorum, toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum.”

ÇALIŞKAN: EMEKÇİNİN HAKKINI VERMEK İÇİN ÇABALAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI VAR

DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, ülkenin içinden geçtiği zor şartlarda Konak Belediyesi’yle yapılan toplu sözleşmenin güzel bir tablo oluşturduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bugün toplu iş sözleşmesi töreni için buradayız. Güzel bir tablo. Bu zor şartlarda böyle mutlu tablolar oluşturmak kolay değil. En başta Konak Belediye Başkanımız olmak üzere bu güzel tabloda emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Cumhuriyet tarihinin en ağır siyasi ve ekonomik şartlarını yaşıyoruz. Bizler tabi ki hakkımızı alacağız, hakkımızı isteyeceğiz, Ancak belediyelerin de zor şartlarda çalıştığını hepimiz biliyoruz, izliyoruz, görüyoruz. Buna rağmen özverili davranan, şartlarını zorlayan belediye başkanlarımız var. Emekçinin hakkını vermek için çabalayan belediye başkanları var onlara teşekkür ediyorum. Abdül Batur Başkanıma da teşekkür ediyorum.”