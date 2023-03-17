Batur: Moralimiz yüksek, yolumuz açık, iktidar olacağız

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:16

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:16

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanlığında düzenlenen 2023 seçim çalışma programı sunumuna katıldı. CHP İzmir Birinci Bölge Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zeki Günen ve CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ile birlikte sunum yapan Başkan Batur, ilçe örgütüne iktidar mesajı verdi.

“ADIM ADIM İKTİDARA”

İki aydan az bir süre kalan seçim hazırlıklarında uyumlu ve güçlü bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Batur, “Biz bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki bu en önemli seçime doğru ilerlerken de birlikteyiz. Yine uyum içerisindeyiz. En başında ‘Birlikte Konak’ demiştik. Bu söylemimizin, bu dayanışmamızın ülkemizin bütününe yayılması gerekiyor. 15 Mayıs’ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için Konak’ta sokak sokak çalışacağız, sandıklarda mücadelemizi vereceğiz. Moralimiz yüksek, yolumuz açık, iktidar olacağız!” diye konuştu.

“KONAK’TA BU İŞİ BAŞARACAK OLAN BİZİZ”

Batur, Konak’ta yerel seçimlerde olduğu gibi özverili ve güçlü bir çalışma yürüterek, farklı bir seçim sonucu alacaklarından emin olacağını belirtti ve “Konak’ta bu işi başaracak olan biziz. Nasıl ki yerel seçimlerde yüzde 65 gibi bir noktaya ulaştık, önümüzdeki seçimde de aynı noktaya ulaşmamız lazım. Bunu, işte, buradaki ekip yapacak. Sizlere, hepimize büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

GÜNEN: UYUM İÇİNDE

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Günen de örgütün uyumlu çalışmasına dikkat çekerek, “Uyum içinde, anlaşarak, kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan bir aradayız. Bu birliktelik, bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey” dedi.

KÜÇÜKOĞULLARINDAN: YENİDEN ADALET

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ise mevcut iktidarın bilimden ve liyakatten uzaklaştığını ifade ederek, “Hak, hukuk ve liyakatin güzel ülkemize yeniden gelmesini istiyorsak, bu seçimlerde bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmalıyız” şeklinde konuştu.