Batur: Üç yılda yaptıklarımızın daha fazlasını yapacağız

18 Mart 2022 Cuma, 05:11

Konak’taki üç yılını değerlendiren Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’ta tüm renklerimizle, inançlarımızla, kol kola yürüyen kocaman bir aileyiz. Bizim gayemiz, Konak’ta yaşamı kolaylaştıran, halka dokunan güzel işlerle daha çok kalbe dokunmak ve yüzlerdeki gülümsemeleri çoğaltmak. Çünkü biliyoruz ki; güzel işler kalbe değer. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Gururla söylüyorum ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen Konak Belediyesi öz kaynaklarıyla yatırım yapan, mali yapısı güçlü bir belediye oldu” dedi.

'EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ'

Altyapıdan kültür-sanata, sosyal yardımlardan sağlıklı çevreye kadar geniş bir yelpazede hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başkan Batur, “Görmezden gelen değil, kucaklayan; sorun yaratan değil, sorun çözen; kavga eden değil, iyi geçinen bir anlayışla çalıştık. Güzelliklere güzellik katmak için birlik ve beraberliği önemsedik. Bu yüzden her işimize ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz’ diyerek başladık, ‘Birlikte Konak’ sözünü dilimizden düşürmedik” diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, göreve gelir gelmez 300 hektarlık bir alan içinde 14 mahalleyi kapsayan ve yaklaşık 50 bin kişiyi ilgilendiren Gültepe bölgesini ele aldıklarını vurguladı. “Plansız yapılaşma, sağlıksız konutlar, sosyal tesis ve yeşil alan azlığı ile 50 yıldır ihmal edilmiş ve kangrene dönmüş Gültepe’ye dokuz ay gibi kısa bir sürede Gültepe Kentsel Dönüşüm Planı’nı çıkardıklarını ifade ederek planların her iki meclisten de oybirliği ile onay aldığının altını çizdi. Şehir Plancıları Odası’nın açtığı bir dava ile planların iptal olduğunu ancak Gültepe’yi yenilemekten vazgeçmediklerini de sözlerine ekleyen

Başkan Batur, Şehir Plancıları Odası’nı önerilerini getirmeye ve sorunları masa başında çözmeye davet etti ve “Mahkemenin işaret ettiği noktaları yeniden ele alıp, bu bölgenin planını hayata geçirmekte kararlıyız. Yılmak, moral bozmak bizim anlayışımızda yok” dedi. Başkan Batur, “Planlama çalışmalarımızı Gültepe ile sınırlı tutmadık. Aynı şekilde ihmal edilmiş, daracık sokakları, yetersiz altyapısı ve sağlıksız yapı stokuna sahip Beştepeler bölgemiz için de planlama çalışması başlattık. Yine 14 mahalleyi ve yaklaşık 55 bin nüfusu doğrudan ilgilendiren 200 hektarlık alanın plan çalışması kısa zamanda tamamlandı. Bu plan da hem Konak Belediye Meclisi’mizden hem de Büyükşehir Belediye Meclisi’mizden oybirliği ile geçti. İzmir’in tam kalbinde yer alan bölgenin kaderini tamamen değiştirecek bir plan oldu. Beştepeler bölgesi sadece Konak’ın değil, İzmir’in yeni cazibe merkezi olacak” dedi. Öte yandan, kentsel yenileme planlarını sadece Gültepe ve Beştepeler bölgeleriyle sınırlı tutmayarak, Gürçeşme ve Yenişehir bölgeleri için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Batur tamamladıkları ve yapımı devam eden yatırımları şöyle sıraladı: “Konak Engelsiz Yaşam Köyü’müz. Gerçekten her fırsatta gururla anlattığım, kapısından her girdiğimde büyük mutluluk duyduğum, örnek bir merkez olarak hizmet veriyor. Önemli yatırımlarımızdan biri de Konak Gençlik Destek Merkezi oldu. Yıllardır atıl durumda olan tarihi Kemer Tren İstasyonu’nun tahsisini Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’nden aldık. Bulunduğu bölgenin en önemli sorunlarını göz önüne alarak burayı gençlere hizmet veren bir merkez olarak planladık. İlçemizdeki Roman hemşerilerimizin kent yaşamına katılımını önemsiyoruz. Bu amaçla Yenişehir semtimizde açtığımız Roman Kültür Merkezi de bizim bir diğer önemli hizmetimiz. İkisi Engelsiz Yaşam Köyü içinde, ikisi de Toros Sosyal Yaşam Merkezimizde olmak üzere dört Minikler Konağı’nı hizmete açtık. Göreve geldiğimizde tahsis süresi dolduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı’na geçen Çınartepe Mahallemizde yer alan Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın tahsisini bu kez 28 yıllığına aldık. İzmir Körfezi’ni kuşbakışı gören, Kültürpark’tan sonra ilçemizin en fazla ağaca sahip bu alanı yepyeni bir görünümle İzmirlilerin hizmetine açıyoruz. Çınarlı Sancar Maruflu Çocuk Bilim Merkezimizi mayıs ayı içinde açacağız. Basmane’de Silahhane olarak bilinen bir tarihi binayı daha restore ettik. Bu mekân kültür ve sanat ağırlıklı gösteri sanatları merkezi olarak da tasarlandı. Eşrefpaşa semtimizde yer alan Kırım Tatar Evi’nin de restorasyonunu tamamladık. İkizevler, Yemişcizade Konağı, İstiklal İlkokulu restorasyon çalışmalarımız bitti. Kıllıoğlu Hamamı, Kemer Hangar Binası, İkiçeşmeler ile Kemeraltı'ndaki iki tarihi binada ise çalışmalarımız devam ediyor. Toros Sosyal Tesis ve pazaryerini hizmete açtık. Gültepe’deki spor salonunu bitirdik. Beştepeler bölgemizde temelini attığımız sosyal tesis ve pazaryerimizin yapımı da çok yakında tamamlanacak.”

KRİZE RAĞMEN YATIRIM

Yapılan zamlar ve ekonomik krizin etkisine rağmen hizmetlere devam edeceğini ifade eden Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2022 yılı belediye bütçemizi 634 milyon olarak belirledik. Ancak ülkece yaşadığımız ekonomik çalkantı nedeniyle bütçemiz şimdiden yüzde 30 oranında eridi. Bu zorluklara rağmen hizmet üretmekten, yatırım yapmaktan geri kalmadık. Bir yandan da gelecek dönem için yeni projeler hazırlayıp, bunları hayata geçirmek hedefindeyiz. Konak'a olan tutkumuz ve bitmeyen enerjimiz ile hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz.”