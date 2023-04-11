Batur’dan CHP'ye yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Yılmayacağız!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:39

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:39

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın İkiçeşmelik semtindeki CHP Konak İlçe Başkanlığının seçim bürosuna gerçekleştirilen çirkin saldırı hakkında açıklama yaptı. Başkan Batur, yeni hizmete giren, açılışı önümüzdeki hafta yapılacak olan büroya yapılan taşlı saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Konak İlçe Başkanlığımızın İki Çeşmelik’te oluşturduğu, 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarının yürütüleceği seçim büromuza maalesef taşlı saldırı oldu. Seçim sürecinde bu tür şeylerin olması çok doğru değil. Seçim dönemde herhangi bir siyasi partiye ve düşünceye bu olayı mal etmemiz mümkün değil. Bizim yöneticiler olarak bu gerginlik havasını minimize etmemiz lazım” ifadeleri kullanıldı.

BATUR: HİÇBİR ŞEY BİZİ YILDIRAMAZ

Alınan bilgi ve kamera kayıtlarına göre olayın sabah 09.00 civarında gerçekleştiğini, genç bir vatandaşın elindeki taşla kapı ve camları kırarak kullanılmaz hale getirdiğini belirten Başkan Batur, vatandaşın emniyetteki ilk ifadesinde Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bürosu olduğu için camları kırdığı ve Ak Partiye oy verilmesini istediği beyanında bulunduğunu söyledi. Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olay bize sabah 09.00 gibi intikal etti ve ilçe başkanımız Akın Küçükoğullarından emniyet güçlerine haber verdi. Emniyet güçlerimiz de olaya hemen müdahale ederek ilgili şahsı yakaladı. Seçim döneminde, bu tür saldırılar bu ara sık sık olmaya başladı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer olarak ve İzmirliler olarak bu tür saldırılardan hiçbir zaman yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Yakalanan şahıs ifadesinde bunları kullanmış. Biliyorsunuz bu hafta Polis Haftası ve biz de bu sebeple bugün İlçe Emniyet Müdürümüzle görüşecektik. Olayın mahiyetini kendisinden de tam olarak öğrenmiş olacağız. Maalesef İstanbul’da CHP ve İYİ Parti’ye, sonra İzmir’e de sıçrayacak şekilde olması bizleri üzdü. Ama burada bulunan bütün partili arkadaşlarımız ve yöneticilerimizle beraber bir yumruk halinde bu saldırılara karşı duracağız. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. 13. Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde, partimizin başarılı olmasında çalışmalarımızı en üst noktada sürdürürken bu olay bizi daha da kamçılamış oldu.”