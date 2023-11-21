Bayburt’ta cam balkon üretimi yapılan işyerinde patlama

Bayburt’ta cam balkon üretimi yapılan bir işyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni işyerinde bulunan poliüretan köpüğünün olduğu belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 07:55
Bayburt’ta cam balkon üretimi yapılan işyerinde patlama
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Olay, Bayburt merkez Gençosman Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işyerinde görevli Paşa B.’nin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince işyerinde çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan Paşa B., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Patlamanın işyerinde bulunan poliüretan köpüğünden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.


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