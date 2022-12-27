Bayburt'ta sobanın parlaması sonucu 4 kişi yaralandı
Bayburt'ta 4 kişi yakmaya çalıştıkları sobanın parlaması üzerine yaralandı.
Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde bir bakkalda F.B, İ.Ş, E.A. ve S.A.'nın yakmaya çalıştığı sobada parlama meydana geldi.
Parlamanın etkisiyle tek katkı işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralanan F.B, İ.Ş, E.A. ve S.A., ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında işyerinde hasar meydana geldi.
Parlamaya sobayı tutuşturmak için kullanılan malzemenin neden olmuş olabileceği belirtildi.
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