Bayburt'ta sobanın parlaması sonucu 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta 4 kişi yakmaya çalıştıkları sobanın parlaması üzerine yaralandı.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 17:35
Bayburt'ta sobanın parlaması sonucu 4 kişi yaralandı
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Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde bir bakkalda F.B, İ.Ş, E.A. ve S.A.'nın yakmaya çalıştığı sobada parlama meydana geldi.

Parlamanın etkisiyle tek katkı işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralanan F.B, İ.Ş, E.A. ve S.A., ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında işyerinde hasar meydana geldi.

Parlamaya sobayı tutuşturmak için kullanılan malzemenin neden olmuş olabileceği belirtildi.


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