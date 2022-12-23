Siirt'te soba gazı zehirlenmesi: Sevim öldü, arkadaşının durumu kritik
Siirt'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Sevim Çetinkaya (24) hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan arkadaşı S.K. (23) ise hastanede tedaviye alındı.
Doğan Mahallesi'nde oturan Sevim Çetinkaya ile S.K.'den haber alamayan arkadaşları, evlerine gitti. Çetinkaya ile S.K.'yi baygın bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbarla gelen sağlık ekibi, 2 arkadaşı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Sevim Çetinkaya hayatını kaybetti.
Sağlık durumu kritik olan S.K. ise Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi. Sevim Çetinkaya'nın cenazesi, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- ‘Referandum şartı’
- Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Hazal Kaya gözleri dolarak anlattı
- Benzine dev zam pompaya yansıdı
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- 'Nusret Şef'in menüsündeki skandallar