Siirt'te soba gazı zehirlenmesi: Sevim öldü, arkadaşının durumu kritik

Siirt'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Sevim Çetinkaya (24) hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan arkadaşı S.K. (23) ise hastanede tedaviye alındı.

DHA
23 Aralık 2022 Cuma, 14:18
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Doğan Mahallesi'nde oturan Sevim Çetinkaya ile S.K.'den haber alamayan arkadaşları, evlerine gitti. Çetinkaya ile S.K.'yi baygın bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekibi, 2 arkadaşı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Sevim Çetinkaya hayatını kaybetti.

Sağlık durumu kritik olan S.K. ise Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi. Sevim Çetinkaya'nın cenazesi, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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