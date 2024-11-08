Bayburt'ta TIR kar nedeniyle yolda kaldı: İş makinesiyle kurtarıldı

Bayburt'ta Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle yolda kalan TIR, bölgede hafriyat şirketine ait iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

Bayburt'ta TIR kar nedeniyle yolda kaldı: İş makinesiyle kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:14

Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

Ani kar bastırması, görüş mesafesinin azalması sonucu Kemerli mevkisinde karda ilerlemekte zorluk çeken TIR'ın şoförü aracı ile mahsur kaldı.

Çevrede yol inşaatında görevli hafriyat şirketi ekipleri, mahsur kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

HALATLA ÇEKİLDİ

TIR, halatla bağlandığı iş makinesi tarafından çekilerek kurtarıldı. TIR şoförü, güvenli alanına aracıyla yoluna devam etti. 


Etiketler: #bayburt

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