Bayburt’ta 'kaçak sigara' operasyonu: 1 kişiye adli işlem

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:01

Güncelleme: 18.10.2024 - 09:02

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 10 bin adet boş makarona ve 5 kilo kıyılmış tütüne el koyulurken, bir şahsa adli işlem uygulandı.