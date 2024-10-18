Bayburt’ta 'kaçak sigara' operasyonu: 1 kişiye adli işlem

Bayburt’ta yapılan kaçak sigara operasyonunda 10 bin adet boş makaron ve 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, bir şahısa da adli işlem yapıldı.

Bayburt’ta 'kaçak sigara' operasyonu: 1 kişiye adli işlem
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 10 bin adet boş makarona ve 5 kilo kıyılmış tütüne el koyulurken, bir şahsa adli işlem uygulandı.


Etiketler: #Sigara #sigaraya zam

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