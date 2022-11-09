'Baygaralar Grubu' isimli suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama
İstanbul'da işlenen bir cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen 'Baygaralar Grubu' isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda 15 kişi tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adana'da faaliyet gösteren ve İstanbul'da işlenen cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen 'Baygaralar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendiğini, 15 kişinin tutuklandığını açıkladı.
EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 17.09.2022 tarihinde Ümraniye ilçesinde Cenk Çelik isimli şahsın öldürülmesi olayının şüphelisi olan Özgür B. 19.09.2022 tarihinde yakalanarak tutuklanmıştır. Cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana ilinde faaliyet gösteren Baygaralar Grubu olarak bilinen gruba yönelik 04.11.2022 günü yapılan operasyonda; 20 şahıs yakalanmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Şahıslarla birlikte 5 adet ruhsatsız tabanca, 288 adet değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, 1 adet likit esrar, 10 bin 620 Dolar ve 42 bin 870 TL ele geçirilmiş, adliyeye sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır."
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