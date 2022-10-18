Karaman’da 2 ayrı suç örgütüne ‘son nokta’ operasyonu: 32 gözaltı
Karaman’da 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'son nokta' operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 50’yakın adrese 500 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı kentte kasten adam öldürme, kasten yaralama, yağma, genel güvenliği tehlikeye sokma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit ve hakaret suçlarına karıştıkları ileri sürülen 2 ayrı suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma için düğmeye bastı.
Yaklaşık 500 polisin katıldığı dev operasyonda suç örgütü üyelerine ait işyerleri, ikametler ve çiftlik evlerine şafak vakti baskın yapıldı. Ekiplerin yaptığı baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 32’si evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon çerçevesinde 13 kişinin ise çeşitli suçlardan dolayı cezaevinde oldukları öğrenildi.
Polis ekipleri arama yaptığı adreslerde 12 adet tabanca,12 adet tüfek, 612 adet mermi, 15 adet kılıç, kama, balta, 532 adet sentetik hap, 25 gram esrar ile çok sayıda çek ve senet ele geçirdi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
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