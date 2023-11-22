Baykar'dan hard disk çalan stajyer tutuklandı

Yönetim Kurulu Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Baykar fabrikasından 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer Ahmet Anıl Ç. tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:58
Baykar'dan hard disk çalan stajyer tutuklandı
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Baykar'ın İHA fabrikasında 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anıl Ç., fabrikadan çıkacağı sırada yapılan kontrollerde üzerinden şirkete ait 4 adet hard disk bulundu.

Bunun üzerine polise bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

HIRSIZLIKTAN SUÇ KAYDI VARDI

Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli veya ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin ev ve işyerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

2017 yılında bir  kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği, disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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