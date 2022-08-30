Bayraklı, Zafer Bayramı’nın 100. yılını kutladı

30 Ağustos 2022 Salı, 10:35

Tüm yurda olduğu gibi Bayraklı’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak çelenk töreni düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgi Yolu girişindeki Atatürk anıtında genci yaşlısı yüzlerce kişi bir araya geldi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Ata’nın huzuruna çelenkler sunuldu.

BAYRAKLI’DAN BAYRAMA ÖZEL 3 MADALYA

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda iller arası Kickboks Şampiyonası düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalara 5 ilden (Denizli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ) 239 sporcu katıldı. 5 sporcu ile yarışan Bayraklı Belediyesi, şampiyonayı 3 dereceyle tamamladı. Bu kapsamda Nehir Yaman (65+ kg’de) ikinci, Bedirhan Yıldız (37 kg’de) ikinci ve Hayrunisa Kızılay (50 kg'de) üçüncü oldu. Başarılı sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel müsabakalarında kazandıkları madalyalarla Bayraklı’ya gurur yaşattı.

GURUR VE COŞKUYLA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Büyük zaferin 100’üncü yılı tüm ulusumuza kutlu olsun. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.



