Bayraklı’nın ‘kalbine’ modern dokunuş

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:46

Proje kapsamında, söz konusu alan “kent meydanı” olarak düzenlenecek, Sevgi Yolu ve bağlantılı sokaklar da baştan sona yenilenecek, bölgeye bir de Anadolu Medeniyetler Müzesi kazandırılacak. Başkan Serdar Sandal “Yeni kent meydanımızla, Bayraklı’nın kalbini, İzmir’in cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

17 BİN METREKARELİK ALAN

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan Kent Meydanı Projesi, Smyrna Meydanı ile Zabıta Müdürlüğü Binası’nın da bulunduğu Hakan Uysal Caddesi’ni kapsayan 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. İki bin metrekarelik tören alanı, modern kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri, etkinlik alanları ile İzmir’in en modern kent meydanlarından biri yaratılacak. Bayraklı’nın işlek merkezlerinden olan Sevgi Yolu ve bağlantılı sokaklar da sağlıklaştırma çalışmaları ile baştan sona yenilenecek. Meydana açılan cadde ve kavşaklar da modernize edilecek. Smyrna ören yerinin görünürlüğü ve tanınırlığı artırılacak. Proje kapsamında, İzmir’in en eski yerleşim yeri olan Bayraklı’ya bir de Anadolu Medeniyetleri Müzesi kazandırılacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir’in en eski yerleşim yeri olan Bayraklımıza modern bir kent meydanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. İzmir’in ‘kalbinde’ hayata geçireceğimiz yeni projemizde sosyal ve kültürel anlamda geçmişten geleceğe tüm birikimlerimizi yansıtacağız ve İzmir için yeni, modern bir cazibe merkezi yaratacağız. Bayraklı’yı tarihiyle bütünleşen bir kent kimliğine kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.