Bayram hediyeleri Başkan Batur’dan

08 Temmuz 2022 Cuma, 06:42

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak ilçe örgütünün çocuklar için düzenlediği bayram etkinliğine katıldı. Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisi’nde yapılan organizasyonda CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocuklar için ne yapsak az. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çocuklarımız bizim için çok önemli. Bu nesil bugünleri yaşatacak ve geleceğe taşıyacak. Bugün burada onlar için toplandık. Her şey gönüllerince olsun. Bu çalışmadan dolayı da ilçe başkanımız Akın Küçükoğulları başta olmak üzere ilçe yönetimimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara bayram hediyeleri dağıtılırken, Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği’nin özel çocukların dans ettiği gösterisi büyük beğeni topladı.