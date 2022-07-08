Bayram hediyeleri Başkan Batur’dan

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocuklar için ne yapsak az. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çocuklarımız bizim için çok önemli. Bu nesil bugünleri yaşatacak ve geleceğe taşıyacak." dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 06:42
Bayram hediyeleri Başkan Batur’dan
Abone Ol google-news

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak ilçe örgütünün çocuklar için düzenlediği bayram etkinliğine katıldı. Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisi’nde yapılan organizasyonda CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocuklar için ne yapsak az. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çocuklarımız bizim için çok önemli. Bu nesil bugünleri yaşatacak ve geleceğe taşıyacak. Bugün burada onlar için toplandık. Her şey gönüllerince olsun. Bu çalışmadan dolayı da ilçe başkanımız Akın Küçükoğulları başta olmak üzere ilçe yönetimimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara bayram hediyeleri dağıtılırken, Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği’nin özel çocukların dans ettiği gösterisi büyük beğeni topladı.


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Konak Belediyesi İzmir
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler