Yakınları haber alamamıştı: Evinde ölü bulundu

05 Temmuz 2022 Salı, 16:41

Koçakdede Mahallesi 413 Sokak'ta, Habib Şimşek'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, 4 Temmuz Pazartesi saat 14.30 sıralarında; Şimşek'in evine geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Şimşek'i hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekibi çağırdı.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, Şimşek'in öldüğünü belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.