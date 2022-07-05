Yakınları haber alamamıştı: Evinde ölü bulundu
Karaman'da tütün satışı yapan Habib Şimşek (38), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.
Koçakdede Mahallesi 413 Sokak'ta, Habib Şimşek'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, 4 Temmuz Pazartesi saat 14.30 sıralarında; Şimşek'in evine geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Şimşek'i hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekibi çağırdı.
DARP İZİNE RASTLANMADI
Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, Şimşek'in öldüğünü belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
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