Bayram için Rize'ye gelen şahıs kayalık alanda ölü bulundu
Antalya’dan bayram için memleketi Rize’ye gelen şahıs, kayalık alanda ölü bulundu.
Antalya’da yaşayan Yakup Kadir Cihan (51) Ramazan Bayramı’nda dinlenmek için memleketi Rize’ye geldi. 22 Nisan Cumartesi günü Pazar ilçesine bağlı Elmalıköyü’nde kaldığı evden ayrılan Cihan, yürüyüşe çıktı.
Akrabalarının Cihan’dan birkaç gün boyunca haber alamayınca jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Hemşin ilçesi Kantarlı köyünde kayalık alanda Cihan’ın cansız bedeni bulundu.
Yakup Kadir Cihan için bugün Pazar ilçesi Sahil Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazının ardından Cihan’ın cenazesi Elmalıköyü’ndeki aile kabristanlığına defnedildi
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