Denizli'de şüpheli ölüm: 24 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:08

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:29

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, iddiaya göre Çilem Uram’dan (24) haber alamayan erkek arkadaşı, kız arkadaşının evine gitti.

İçeri girdiğinde Uram’ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uram'ın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi. Uram’ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, Uram'ın erkek arkadaşını ifadesini alınmak üzere karakola götürdü.

Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan Uram'ın gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.