Bayram öncesi emekliler sokakta: ‘Açlığa mahkumuz!’

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde emekliler, düşük maaşlar ve artan hayat pahalılığına karşı meydanlara indi. Tüm Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla Kadıköy, Ankara ve Düzce başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen basın açıklamalarında emekliler, "açlığa mahkûm ediliyoruz" diyerek iktidara seslendi.

Kadıköy Rıhtım’da Atatürk Anıtı önünde toplanan emekliler, “İnsanca yaşam” talebini yineledi. Düşük emekli maaşlarının, yoksulluk sınırının altında kalan gelirlerin ve demokratik hakların kısıtlanmasına tepki gösteren sendika üyeleri, bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve her defasında asgari ücret seviyesinde verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi Metin Vasfi Tekiz, “Emeklilere reva görülen bu sefalet ne insani, ne anayasal, ne de ahlaki açıdan kabul edilebilirdir. Biz yalnızca karın doyurmak değil, insanca yaşamak istiyoruz” dedi.





“ET YEMEK İÇİN KURBAN BAYRAMI’NI BEKLİYORUZ”

Açıklamaya katılan emekli yurttaşlar, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtti. Hasan Kızılyatak, “Pazarda taneyle alışveriş yapıyoruz. Kurban Bayramı’nı dört gözle bekliyoruz çünkü ancak o zaman belki et yiyebiliyoruz” diyerek mevcut tabloyu özetledi.

ANKARA’DA “GERÇEK ENFLASYON” VURGUSU

Başkentte Sakarya Caddesi’nde açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Hasan Yağız ise bayram ikramiyesi adı altında verilen 4 bin liranın anlamını yitirdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“BES-AR verilerine göre açlık sınırı 34.888 TL, yoksulluk sınırı 84.352 TL. Bu koşullarda 10 milyonun üzerinde emekli, dul ve yetim, açlık sınırının yarısından az maaşla yaşamaya zorlanıyor. Bu kabul edilemez. Bayram ikramiyesi yılda dört kez, asgari ücret düzeyinde olmalıdır.”

Yağız ayrıca, memurlara verilen seyyanen artışların tüm emeklilere de yansıtılması gerektiğini savundu. “Yıllarca ürettik, bu ülkeye değer kattık. Şimdi sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” dedi.





DÜZCE’DE AYNI TALEPLER: “YOKSULLUK KADER DEĞİL”

Düzce’de Durmazlar Millet Bahçesi’nde yapılan açıklamada ise Tüm Emekliler Sendikası Temsilcisi Halis Aksakal konuştu. Emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye değer kattığını, ancak şimdi açlık sınırının altında yaşadığını belirten Aksakal, “Bu yoksulluk kader değildir. Mücadelemizi büyütmeli ve birlikte değiştirmeliyiz” dedi.

KIRMIZI BANT EYLEMİ: “SESSİZ DİRENİŞ BÜYÜYOR”

Kadıköy’de konuşan emekli öğretmen Kamber Özcivan ise başlattıkları “kırmızı bant” eyleminin pasif ama sürekli bir direniş biçimi olduğunu belirtti:

“Hak, hukuk, adalet bu ülkeye geri gelene kadar kırmızı kol bandımızı çıkarmayacağız. Bu eylem büyüyerek Türkiye’ye yayılacak.”





“YEREL SEÇİMDE MESAJ VERDİK, SIRA GENELDE”

Sendika temsilcileri, “16 milyon emekliyiz, bu gücü seçimde kullanmayı da biliriz” diyerek, iktidara açık mesaj verdi. “Yerel seçimde gerekli dersi verdik. İlk genel seçimde de bu karanlık düzeni değiştireceğiz” dediler.



