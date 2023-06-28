Bayram sabahı feci kaza: Bir aile yok oldu!

Mersin’in Tarsus ilçesinde bayram sabahı yaşanan feci kazada anne, baba ve oğulları öldü. Kazadan bir çocuk ise sağ olarak kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:32
Bayram sabahı feci kaza: Bir aile yok oldu!
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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi’nde Hacı Yoldaş idaresindeki 01 AOA 769 plakalı otomobille, sulama kanalı üzerindeki köprüden geçerken suya düşerek ters döndü.

BİR ÇOCUK SAĞ KURTULDU

Feci kazada baba Hacı (36), anne Fesla (40) ve 8 yaşındaki oğulları Muhammed Enes Yoldaş yaşamlarını yitirdi. Çocuklardan Ahmet Enes ise araçtan çıkmayı başardı.

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkararak otopsi için morga gönderdi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.


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