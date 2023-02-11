Bir aile yok oldu... 5 kişilik Başlar ailesi Konya'da toprağa verildi
Adana'da depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Yusuf Başlar (42), öğretmen eşi Fatma Başlar (40) ile çocukları Büşra (13), Atıf (10), Defne (2) memleketleri Konya’nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi. 5 kişilik aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana’daki evlerinde depreme yakalanan Cumhuriyet Savcısı Yusuf Başlar, öğretmen eşi Fatma Başlar ile çocukları Büşra, Atıf, Defne’nin cansız bedenlerine ulaşıldı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR...
Cenazeler bugün memleketleri Konya’nın Hüyük ilçesi İmrenler Mahallesi’ne getirildi. 5 kişilik aile, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
5 kişilik aileden geriye bir arada çektirdikleri fotoğraf kaldı.
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