İYİ Parti ve DEVA partisi acı haberi duyurdu: Bir aile yok oldu, Sadullah Ergin'in kardeşleri enkaz altında
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin’in kardeşlerinin Hatay’da enkaz altında olduğunu açıkladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, Antakya Kadın Politikaları Başkanı Özge Alkan'ın, eşi ve 12 günlük bebeğiyle enkaz altında vefat ettiğini söyledi.
Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan DEVA Sözcüsü İdris Şahin, eski Adalet Bakanı ve DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin’in Hatay’daki tüm yakınları ve kardeşlerinin enkaz altında olduğunu açıkladı. Şahin, kurtarma çalışmalarının yapılmadığını da belirtti.
AKŞENER: YÜREĞİME KOR GİBİ DÜŞTÜ
Bir acı haber de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Partinin Kadın Politikaları Başkanı Özge Alkan'ın eşi ve 12 günlük bebeği ile vefat ettiği haberini duyuran Akşener, "Değerli dava arkadaşım, Antakya Kadın Politikaları Başkanımız Özge Alkan'ın, eşi ve 12 günlük bebeğiyle enkaz altında vefat ettiği haberi, yüreğime kor gibi düştü... Rabbim ailelerine ve sevdiklerine sabırlar versin. Ruhları şad, mekânları cennet olsun..." ifadelerini kullandı.
Değerli dava arkadaşım, Antakya Kadın Politikaları Başkanımız Özge Alkan'ın, eşi ve 12 günlük bebeğiyle enkaz altında vefat ettiği haberi, yüreğime kor gibi düştü...— Meral Akşener (@meral_aksener) February 6, 2023
Rabbim ailelerine ve sevdiklerine sabırlar versin.
Ruhları şad, mekânları cennet olsun...
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