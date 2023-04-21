Bayram sabahında dehşet: Annesini katletti

Ağrı'da, Muhammed Gündoğdu (29), bayram namazı saatinde tartıştığı annesi Sabiha Gündoğdu'yu (50) bıçakla öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 15:59
Bayram sabahında dehşet: Annesini katletti
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Merkez Abide Mahallesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde; madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Muhammed Gündoğdu, babası bayram namazına gittikten sonra annesi Sabiha Gündoğdu ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

BIÇAKLA YARALADI, KENDİNİ İHBAR ETTİ

Muhammed Gündoğdu, mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile annesini yaraladı. Daha sonra Gündoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sabiha Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Annenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammed Gündoğdu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 


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