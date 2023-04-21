Bayram sabahında dehşet: Annesini katletti
Ağrı'da, Muhammed Gündoğdu (29), bayram namazı saatinde tartıştığı annesi Sabiha Gündoğdu'yu (50) bıçakla öldürdü.
Merkez Abide Mahallesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde; madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Muhammed Gündoğdu, babası bayram namazına gittikten sonra annesi Sabiha Gündoğdu ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.
BIÇAKLA YARALADI, KENDİNİ İHBAR ETTİ
Muhammed Gündoğdu, mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile annesini yaraladı. Daha sonra Gündoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendini ihbar etti.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sabiha Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Annenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muhammed Gündoğdu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Keramet ihalede: Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
- Erdoğan'dan AKP binasına saldırıya ilişkin ilk açıklama
- YSK'den 'sandık kurulları' kararı: 3 parti yok!
- 'Helalleştik, mutabık kaldık'
- Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
- İngiltere, Erdoğan'ın 'denizaltı' iddialarını yalanladı!
- AKP'nin ilçe binasına silahlı saldırı!
- TRT'de canlı seçim namazı
- Kılıçdaroğlu'na çirkin provokasyon
- Kılıçdaroğlu, Memur Teoman'ı ziyaret etti