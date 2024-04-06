Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde yoğunluk
Ramazan Bayramı tatili öncesi yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Ramazan Bayramı tatili öncesi yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinin Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Akıcı yoğunluğun yaşandığı güzergahta ulaşımda herhangi bir aksama olmadı, ancak trafik yavaş ilerledi. İstanbul istikametinde ise herhangi bir trafik yoğunluğu bulunmazken yol kenarındaki dinlenme tesisleri doldu.
Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
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