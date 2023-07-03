Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da, 9 günlük bayram tatili sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine geldi.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 08:19
Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu
Abone Ol google-news

9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde iş başı yaptı. Bayram tatili sürecinde vatandaşların şehri terk etmesiyle ana arterler boş kalmıştı.

EDİRNE İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK

Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe mevkii D 100 karayolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.

YÜZDE 30'U AŞTI

İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.


Bayram tatili bayram İstanbul trafik yoğunluğu Trafik

İlgili Haberler

Trafik sigortasına asgari ücret ayarı: Poliçelere zam yolda

Trafik sigortasına asgari ücret ayarı: Poliçelere zam yolda
Son dakika: Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi

Son dakika: Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi
Karabük’te zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Karabük’te zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

En Çok Okunan Haberler