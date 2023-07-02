Karabük’te zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde servis minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Safranbolu ilçe merkezinde; F.K. idaresindeki 78 S 9002 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle Emek kavşağında kırımızı ışıkta bekleyen 34 FY 7459 ve 34 EFN 291 plakalı otomobiller ile 78 AAC 909 plakalı motosiklete çarptı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada, minibüsteki yolculardan M.Y, T.K. ve Y.K. ile diğer araçlardaki B.G. ( 15), S.G. (15), M.G. (17), İ.E.G (25), U.B. ( 29) ve H.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- Basket görüntüleri tartışma yarattı
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması
- Naci Görür'den açıklama: İki fay hattını işaret etti!
- FIFA'dan devrim niteliğinde karar!
- Berzeg'i gördüğünü iddia etti, seferber oldular
- Benzine dev zam yolda!
- Devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!