Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla yurttaşlar yola çıkarken Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:39
Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı
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Kaza Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlar ezilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 otomobil sürücüsü ile yolcu N.G'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başladı.


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