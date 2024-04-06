Bayramda alternatif bir lezzet: Şam dürümü tatlısı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:04

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:04

Ramazan ayında tutulan oruçların ardından bayrama ulaşan yurttaşlar misafirlerini ağırlamak için şimdiden hazırlıklara başladı. Bayramın geleneksel tatlısı baklavanın yanında bir tatlı da araştıran kişiler için aranan tarifi bulduk. İşte, alternatif bir bayram lezzeti Şam dürümü tatlısı tarifi...

ŞAM DÜRÜMÜ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

125 gr tereyağı veya margarin

2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)

Yarım çay bardağı irmik

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

Şerbeti için;

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su (500 ml)

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Yapılış