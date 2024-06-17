Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:11

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:11

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Zor idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Yusuf Zor (23) ile Süheyla Zor (58), Vami Zor (69), Derya Zor (40), Gülbahar Akdoğan (39), 14 aylık Sare Leyla Akdoğan, Ceylin Ekiz (12) ve Ecrin Ekiz (15) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Ecrin Ekiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada yaralananların araç sürücüsünün anne ve babası ile kardeşleri ve yeğenleri olduğu, Düzce’den Trabzon’a diğer kardeşlerine bayram ziyaretine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.