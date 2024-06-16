Kağıthane'de feci kaza: 5 yaralı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:33

Güncelleme: 16.06.2024 - 18:21

Kaza saat 15.00 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki yakınıyla Kasımpaşa’dan Ortabayır’a kurban eti almaya giden Abbas Çınar direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çınar'ın kullandığı otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönden gelen taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Abbas Çınar araçta sıkışırken araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü Hüseyin Can ve bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen yolcu da kazada yaralandı. Otomobil içinde sıkışan sürücü Abbas Çınar itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANDA KAFA KAFAYA GELDİĞİMİZİ GÖRDÜM"

Taksi şoförü Hüseyin Can "Bir anda kafa kafaya geldiğimizi gördüm.İki araba sağa kaçtı" diye konuştu.