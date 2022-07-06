Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi kim, ne kadar alacak?

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:23

Bugünden itibaren Kurban Bayramı ikramiyeleri yatmaya başladı. Peki hangi emekli ikramiyesini ne zaman alacak?



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi 1100 lira ikramiye alacak. Sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de ikramiyeden yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor.



HANGİ EMEKLİ NE ZAMAN İKRAMİYESİNİ ALACAK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri, 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.



BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri



Şehit yakınları ve gaziler



Ölüm aylığı alanlar



Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,



Geçici köy korucuları



Şeref aylığı alanlar



Şampiyon sporcular,



Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,



Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.