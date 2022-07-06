Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi kim, ne kadar alacak?
Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerini sabırsızlıkla bekliyor. Ancak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını farklı günlerde alacaklar. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman? İşte bayram ikramiyesi ödemeleri...
Bugünden itibaren Kurban Bayramı ikramiyeleri yatmaya başladı. Peki hangi emekli ikramiyesini ne zaman alacak?
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi 1100 lira ikramiye alacak. Sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de ikramiyeden yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor.
HANGİ EMEKLİ NE ZAMAN İKRAMİYESİNİ ALACAK?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri, 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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