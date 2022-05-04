Bayram ziyareti dönüşü 2 kişinin öldürüldüğü olayda yeni gelişme: 16 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da bayram dönüşü uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınan 5 kişilik aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

İHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:54
Bayram ziyareti dönüşü 2 kişinin öldürüldüğü olayda yeni gelişme: 16 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi’nde 5 kişilik aileden 2 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Bayram ziyareti için kayınbabasına ziyarete giden iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı.

Önde olan otomobil seyir halinde iken iddiaya göre, üç kişi tarafından çapraz ateşe alındı. Otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime, M. (6) ve S.D. (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Abdurrahman Dağ’ın verdiği ilk ifade ile Toprak Taş Mahallesinden 6 kişi, Buyuransu Mahallesinden 3 kişi olmak üzere toplamda 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


diyarbakır silahlı saldırı bağlar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler