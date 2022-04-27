1 Mayıs bildirisini dağıtan öğrencilere saldırı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 23:07

Gaziantep’te, valilikten izin alınan 1 Mayıs’a çağrıyla ilgili bildiriyi dağıtmak istedikleri sırada saldırıya uğrayanlardan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi polise verdiği ifadesinde

1 Mayıs Bayramına çağrı amaçlı bildiriyi R.E.K, M.K.ve Y.G. ile birlikte dağıttıkları sırada yanlarına gelen ve daha önceden tanıdığı HKÜ öğrencisi A.Y.ye bildiriyi uzattığında sağ eline tokat atarak gittiğini, ancak aradan birkaç dakika geçmeden elinden telefon ile birilerini arayarak 3 kişi ile birlikte geri geldiğini anlattı.

"ŞAHISLARDAN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

A.Y ile yanındaki tanımadığı üç kişinin tekme tokat saldırısına uğradıklarını belirten O.C.Gürbüz ifadesinde, “Bu bildiriyi buradan dağıtamazsınız, dağıtmakta ısrar ederseniz ne olacağını görürsünüz, peşinizi bırakmayız. Dağılın buradan diye tehdit vari konuştular. Bunun üzerine biz Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. 1 Mayıs kutlamaları içinde valilikten iznimiz var dedik. Bunun üzerine Valilik falan tanımıyoruz, Valilikte biziz, poliste biziz, yasada biziz diyerek tekme tokat saldırdılar. Daha sonra arkadaşlar ve çevrede yetişenler bizi bunların elinde kurtardı. Üniversite Hastanesi Acil’in getirdiler. Buruda ilk tedavimizi olduk. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Saldırıda fena şekilde darbe alan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Onur Can Gürbüz darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldular.

Bu arada öğrenciler, saldırıya uğrayan öğrencilere ilişkin yarın akşam 17.00 de olay yerinde, basın açıklaması yapılarak saldırının kınanacağı belirtildi.