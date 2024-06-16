Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:11

Güncelleme: 16.06.2024 - 18:12

Feci kaza, Gaziantep-Kilis karayolu üzerinde bulunan Zeytinli Mahallesi civarlarında meydana geldi.

Hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki sürücü Muzaffer Doğan ve yanında bulunan Hatice Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yandan yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.