Bayrama günler kala İstanbul'da 'En Güzel Kurbanlık' yarışması düzenlendi

Sultangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen "En Güzel Kurbanlık" yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Çankırı’dan getirilen 1 ton ağırlığındaki "Gazze" isimli kurbanlık birinci olurken, sahibine tam altın kazandırdı. Yarışmada ikinci ve üçüncü olan kurbanlık sahiplerine de yarım ve çeyrek altın hediye edildi.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 20:48
Bayrama günler kala İstanbul'da 'En Güzel Kurbanlık' yarışması düzenlendi
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Sultangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla "En Güzel Kurbanlık" yarışması düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar geleneksel hale gelen En Güzel Kurban Yarışması’nda birinci olmak için sahneye çıktı.

Kurbanlık sahipleri hayvanları özenle süsledikten sonra jürinin karşısına çıkardı.

Kurbanlıklar; beden yapısı, kilosu, genel görüntüsü başta olmak üzere 8 farklı puantaj sistemi ile değerlendirildi.

ALTIN ÖDÜLÜ VERİLDİ

Kriterler doğrusunda jüri, birinci olan ismi açıkladı. Çankırı’dan getirilen 1 tonluk Gazze adı verilen kurbanlık yarışmada birinci olmayı başardı. Çankırı’da yetişen "Şampiyon" ikinci olurken, Kastamonu'nda yetişen "Terminatör" ise üçüncü oldu.

Birinci olan kurbanlık sahibine tam, ikinci yarım ve üçüncü de çeyrek altın kazandırdı. Mansiyon ödülünü ise Kastamonu’da yetişen "Cabbar" aldı.

Ödüller, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç tarafından verildi.

“GAZZE HALKININ İSMİNİ DUYURMAK İSTEDİK”

Birinci olan kurbanlığın sahibi Hasan Toprakçı, “Biz Çankırı’dan geliyoruz. Mazlum Gazze halkının ismini burada duyurmak ve bir nebze olsun katkımız olması adına bu ismi verdik. Hayvanımız 1 ton ağırlığında. Yarışmaya seneye tekrardan katılacağız” dedi.


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