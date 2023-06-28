Bayramda acı kaza: Sürücü yaralandı, 9 yaşındaki yeğeni öldü
Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, 9 yaşındaki yeğeni ise hayatını kaybetti.
Kaza, Safibey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirler Mahallesi’nden Safibey Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan 36 yaşındaki Y.T. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü Y.T. ve arkasında bulunan 9 yaşındaki yeğeni Rüzgar Efe G. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen 9 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Y.T. ise Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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