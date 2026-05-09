Bayramda memlekete gitmek de pahalı, tatil yapmak da: Biletlere yine zam

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte otobüs ve uçak biletlerinin fıyatları geçtiğimiz yılın bile üzerine çıktı. Tatilin ilk günü bin 400 TL’ye bulunan İstanbul- Ankara uçak biletleri son günü için 3 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ay başı ile kıyaslandığında İstanbul-İzmir hattı 600 lira, İstanbul-Antalya hattı bin 400 lira, İstanbul-Adana hattının da yaklaşık bin 500 lira zamlandı.

DEPREM BÖLGESİNE GİTMEK CEP YAKIYOR

Otobüs biletlerine gelen zamma bakıldığında, özellikle deprem bölgesine ait biletlerin yükseldiği görülüyor. Geçen yıl Ankara’dan Hatay’a bin 200 TL olan bilet fiyatı bu yıl bin 400 TL. Kahramanmaraş’a olan ise bin TL’den bin 300 TL’ye ve Adana’ya olan bilet 750 liradan bin liraya yükseldi. Yine Ankara’dan Adıyaman’a bin 600 lira olan eski fiyat da 2 bin TL’ye çıktı. İstanbul’dan biletler de; Hatay’a 2 bin TL’den 2 bin 500 TL’ye, Kahramanmaraş’a bin 800 TL’den 2 bin 600 TL’ye, Adana’ya bin 200 TL’den bin 700 TL’ye, Osmaniye’ye bin 300 TL’den bin 900 TL’ye ulaştı.

ÖĞRENCİ GİTSE DÖNEMEYECEK

Bu koşullarda 4 bin TL Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu alan öğrenciler, ailelerini ziyaret etmek ve bir aylık beslenme ihtiyaçlarını karşılamak arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Gidiş biletlerini alan öğrencilerin bursu dönüş biletlerini karşılamaya yetmiyor. Büyük şehirlerde okuyan birçok öğrenci maddi zorluklar sebebiyle 9 günlük tatili ailelerinden uzakta geçirecek.

TEK ÇALIŞANA AİLE TATİLİ ZOR

Örneğin Ankara’da yaşayan asgari ücretli 4 kişilik bir aile 3 gecelik Bodrum tatili yapmak isterse; yaklaşık 12 bin liralık bir ulaşım ücreti ve 23 bin liralık bir konaklama giderini karşılaması gerekiyor. Eğer söz konusu ailede sadece bir kişi çalışıyorsa, 28 bin TL’lik gelirleri tatile yetmiyor. Tatile gidebilmeleri için 7 bin TL daha bulmaları gerekiyor. İstanbul’dan yola çıkan aileler için ise fiyatlar 40 bin TL’ye kadar yükseliyor.