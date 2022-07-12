Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler: 'Yüzme bilmeyen buraya gelmesin'
Kurban Bayramı'nın 4. gününde yurttaşlar Sarayburnu Sahili'ne akın etti. Bazıları denize girerken, bazıları da sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.
Dokuz günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı kendilerini Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne attı. Kalabalığın oluştuğu sahilde kimi denize girerken kimi sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.
"HER YIL BURADAYIZ"
Oğluyla sahile geldiğini söyleyen İdris Akbulut, "Her sene buradayız. Burayı çok seviyoruz. Buradan denize atlıyoruz ardından 10 metre ileriden çıkıyoruz. Çok zevkli, çok temiz. Ancak çok derin, 60 metreden başlıyor 80 metreye kadar derinliği çıkıyor. Yüzmeyi bilmeyenler burada yüzmesinler. Yazık, anneleri ağlar. Ama akıntıya atla git, taksi gibi, ne yakıt yakarsın ne benzin yakarsın" dedi.
"SON ZAMANLARDA KALABALIK OLMAYA BAŞLADI"
Halit Kaya da "Burada akıntı olduğu için su temiz oluyor. Biraz serin ama daha iyi. Aşağı yukarı 20 senedir buraya geliyorum. Son zamanlarda biraz kalabalık olmaya başladı. Öğleden sonra burası çok kalabalık oluyor. Sabah 06.00 gibi gelip öğlen olmadan ayrılıyoruz" diye konuştu.
"YÜZME BİLMEYEN BURAYA GELMESİN"
Halit Gümüş ise akciğer rahatsızlığı nedeniyle yıllardır hava almaya geldiğini belirterek, "Hava gayet güzel. Sağlık açısından burası çok güzel. Burada rahat nefes alınıyor. Akciğerlerimde rahatsızlık olduğu için yıllardır buraya geliyorum. Ancak yüzme bilmeyen buraya gelmesin, taşa bile oturmasın çünkü denize düştüğü anda işi bitti" şeklinde konuştu.
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