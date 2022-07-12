Metrobüste bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle metrobüs duraklarında büyük kalabalık görüldü.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 09:40
Metrobüste bayram yoğunluğu
Abone Ol google-news

Avcılar Denizköşkler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağına giden üst geçitte öğleden sonra başlayan aşırı kalabalık akşam saatlerine kadar sürdü. Sahile gidip-dönenlerin büyük kalabalık oluşturması nedeniyle binlerce kişi metrobüs üst geçidinden geçmekte zorlandı.

Özellikle akşam sahilde dolaşmak isteyenlerin metrobüsle gelerek sahile akın etmesi nedeniyle gündüz dolaşıp evlerine dönmek isteyenler merdivenleri kalabalıktan 15 dakikada çıkmaktan yakındı.

 


Kurban Bayramı Avcılar Metrobüs
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler