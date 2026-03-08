Bayramda trenle gidecekler dikkat: YHT'ye ek seferler geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu talebini karşılamak amacıyla tren seferlerinde kapasite artışına gidileceğini açıkladı. Buna göre Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturulacak.

ANKARA–İSTANBUL HATTINA EK YHT SEFERLERİ

Uraloğlu, bayram yoğunluğu nedeniyle Ankara-İstanbul-Ankara hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek YHT seferleri düzenleneceğini bildirdi.

Bu kapsamda söz konusu hatta karşılıklı toplam 6 ek YHT seferi yapılacak. Ek seferler Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise 17.45’te hareket edecek.

Bakan Uraloğlu, planlanan ek seferlerin bayram dönemindeki yolcu yoğunluğunu azaltacağını belirterek, “Ramazan Bayramı’nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız” dedi.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERE VAGON TAKVİYESİ

Kapasite artışı yalnızca YHT seferleriyle sınırlı kalmayacak.

İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül ve Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine de ek vagonlar eklenecek.

Uraloğlu, 19-23 Mart tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlere toplam 100 vagon ilavesi yapılacağını belirterek, bu uygulamayla yaklaşık 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi oluşturulacağını ifade etti.