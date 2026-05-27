Bayramın ilk günü yollar boş kaldı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 2’ye kadar düştü.
Hafta içi mesai saatlerinde aşırı yoğunluğun oluştuğu Cevizlibağ bölgesinde E-5 karayolu boş kaldı.
Boş kalan yollar dron ile havadan görüntülendi.
